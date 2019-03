Schianto sulla strada verso il Muraglione: ferite due persone - FOTO

Un incidente stradale, che ha causato due feriti, si è verificato poco prima di mezzogiorno sulla strada statale 67 "Tosco Romagnola" nei pressi di Dovadola. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Rocca San Casciano, un'auto Ford, condotta da una donna forlivese di 49 anni, è stata tamponata da un motociclista a bordo di una "Ducati". Subito dopo la moto è stata a sua volta urtata da una Honda. I due feriti, un forlivese di 50 anni e un ravennate di 63, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 ma non sarebbero in gravi condizioni. Disagi al traffico veicolare