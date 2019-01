Epifania drammatica: auto pirata travolge un uomo e fugge senza prestare soccorso

Drammatica sera dell'Epifania a Galeata, proprio nel momento in cui nel paese della Val Bidente, così come a Civitella e Santa Sofia, si stava festeggiando in piazza e per le vie del paese l'arrivo della 'vecchia'. Un uomo, un 50enne, è infatti stato travolto da un'auto che non si è fermata dopo l'impatto ed è fuggita senza prestare soccorso in direzione Forlì Il fatto è avvenuto intorno alle 20.15 nei pressi della strada provinciale 4 "Bidentina". A quanto sembra, secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, a trovare il ferito a terra sarebbe stato un passante che ha poi dato l'allarme ai soccorsi.

Il ferito si trova ricoverato al Bufalini, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il personale del 118, giunto subito sul posto, ha stabilizzato e caricato il ferito in ambulanza, trasportandolo al centro sportivo dove è atterrata l'elimedica giunta da Bologna dotata dei visori notturni. Quindi con il velivolo è stato trasportato al centro traumi del nosocomio cesenate. Dopo i primi rilievi la Municipale è tornata nella mattinata di domenica sul luogo dell'impatto per gli approfondimenti del caso, ricostruire la possibile dinamica del sinistro e trovare elementi utili ai fini investigativi. Sono in corso le indagini anche attraverso l'analisi delle telecamere di videosorveglianza e la ricerca testimoni. La stessa Municipale lancia un appello all'autore dell'investimento di farsi vivo presso uno dei comandi del territorio.