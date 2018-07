Incidente in A14, code fino a 10 chilometri in direzione di Bologna

Un incidente stradale in A14, avvenuto poco prima delle 10 tra i caselli di Forlì e Cesena in direzione di Bologna, ha provocato lunghe code in autostrada. Il sinistro ha visto coinvolte due auto, con gli occupanti rimasti feriti in maniera non grave, ma per la carambola e l'intensità del traffico si è creato un "tappo" fino al casello della Valle del Rubicone. Autostrade per l'Italia ha stimato in 10 chilometri la coda dei veicoli consigliando l'uscita sulla via Emilia che, in breve tempo, si è ritrovata invasa di mezzi. Sul posto, oltre all'ambulanza del 118 e al personale della polizia Stradale, anche gli affetti di Autostrade per l'Italia per rimuovere i veicoli incidentati e ripristinare le corsie.