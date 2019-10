Strade di sangue, ancora una tragedia: drammatico schianto sulla via Emilia, un morto

Dramma sulle strade, l'ennesimo. Un tragico incidente si è verificato infatti sulla via Emilia tra Forlì e Faenza, all'altezza di Cosina già in territorio faentino. Intorno alle 10.30 di giovedì mattina un ciclista di circa 60 anni che stava percorrendo la via Emilia da Faenza verso Forlì in sella alla sua bicicletta, giunto all'intersezione con via Carbonara e via Corleto è stato colpito da un'Audi Q5 che viaggiava nella stessa direzione, condotta da un uomo più o meno della stessa età, che forse a causa di un malore avrebbe sbandato colpendo il ciclista e facendolo sbalzare a lato della strada. L'automobilista ha poi proseguito la corsa, incosciente, per circa un chilometro, impattando contro il guard-rail presente all'incrocio e perdendo una ruota.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze, due auto mediche ed elicottero dei soccorsi. Per il ciclista però, nonostante i tentativi di rianimazione, non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto sul colpo nel violento impatto. L'automobilista, invece, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, le sue condizioni sono ritenute molto serie. Sul posto per i rilievi di legge e la gestione del traffico i Carabinieri di Borgo Tuliero della compagnia di Faenza. La via Emilia è stata gestita a senso unico alternato, creando alcune file di veicoli.

Foto Massimo Argnani