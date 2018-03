Schianto mortale, gli amici di Mattia non si danno pace: "Eri un ragazzo speciale"

Uscire di casa un venerdì pomeriggio come tanti altri e non tornare più. E’ una tragedia immensa quella che ha sconvolto la comunità di Forlimpopoli e che ha visto la cittadina artusiana perdere un ragazzo di 27 anni, Mattia Bastari, morto sul colpo in un pauroso incidente che è avvenuto sulla via Para che collega Selbagnone a Meldola e che tantissime volte è stata teatro di gravi schianti stradali, spesso con conseguenze mortali. Non è bastato il taglio degli alberi, non è stato sufficiente l’allargamento della carreggiata: su quella strada si continua a morire. Mattia era a bordo di una moto, una Suzuki di grossa cilindrata, quando si è trovato davanti proveniente dalla direzione opposta un’auto in fase di sorpasso. L’impatto è stato violentissimo: il giovane, classe 1991, è stato sbalzato dalla moto ed è finito anche contro un camion, sempre proveniente dalla direzione opposta. E’ morto praticamente sul colpo, nonostante il prodigarsi dei sanitari del 118 giunti sul posto.

Non si contano i commenti in ricordo di Mattia sui social network: “Davanti a questa tragedia assurda da credere - ricorda Jessica - Vorrei rimanere dell’idea che persone speciali come te sulla terra sono solo di passaggio per lasciarci un esempio. Sicuramente, per trasmetterci tutta la tua bontà e la tua maturità, ma sopratutto per mostrarci quanto era grande il tuo cuore”. “Non esistono abbastanza parole - gli fa eco Erica - che ti rendano giustizia, eri un ragazzo eccezionale e ci mancherai tantissimo. La vita è ingiusta sono sempre i migliori ad abbandonarci per primi”. Mattia era un ragazzo come tanti e con una grande passione per la moto: “E proprio la tua passione per la moto ti ha portato via - ricorda Riccardo - Non ci posso credere, tutti i natali squillava il mio telefono ed eri tu che all'improvviso mi chiamavi per farmi gli auguri dal nulla ed io da patacca ero contento perché pur essendo poco più di ex colleghi capivo che pur essendo un ragazzone avevi l'anima di un angioletto”. Sulla nostra pagina Facebook tanti i messaggi di cordoglio di amici, colleghi e anche di chi non lo conosceva. E non mancano alcune considerazioni: “In quella strada c’è gente che sorpassa a forte velocità: quando decideranno di mettere i VeloOk in quel tratto?”. Purtroppo, su via Para, intanto si continua a morire.