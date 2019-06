Il Muraglione si macchia nuovamente con il sangue: schianto in curva, muore un motociclista

(FOTO DI REPERTORIO) - Tragedia stradale su una via purtroppo teatro, tutti gli anni, di tanti e gravi incidenti stradali. Siamo sulla statale 67 "Tosco Romagnola", nei pressi del passo del Muraglione. Erano da poco passate le 13:45 quando un motociclista di Ravenna, di 43 anni, a bordo della sua Suzuki 750 si è schiantato mortalmente contro il guard-rail nei pressi di una curva. Il luogo dell'incidente è il km 143+600, all'interno del comune di Portico, tra San Benedetto e il passo.

Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare ed è deceduto sul colpo. Il centauro faceva parte di una comitiva di motociclisti, sotto shock per quanto accaduto. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 43enne e sul posto per i rilievi dell'incidente e per capire l'esatta dinamica del sinistro sono intervenute le forze dell'ordine. Poche ore dopo, un altro incidente sempre sul Muraglione: due feriti (LEGGI L'ARTICOLO)