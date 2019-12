Travolta dal vicino al volante di un furgoncino: ennesima sciagura sulle strade del Forlivese

Nuova tragedia sulle strade del forlivese dopo quelle costate la vita lunedì al 56enne Fabio Fiorini sulla tangenziale Est di Forlì e martedì al 71enne marchigiano Giuseppe Marinelli in A14. Sabato mattina un'anziana di 87 anni, Ornella Dotti, è morta travolta da un'auto. Il dramma si è consumato intorno alle 10.30 a Modigliana, in via Iris Versari. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la donna è stata travolta da un piccolo furgone cassonato condotto dal vicino di casa della vittima, un 75enne, impegnato in una manovra. Sul posto sono intervenutii sanitari del 118, ma per l'anziana non c'è stato nulla da fare. L'anziana era suocera dell'assessore Giuseppe Travaglini.