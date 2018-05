Strade rosso sangue, è via Solombrini il nuovo teatro della tragedia: muore un 48enne

Via Solombrini si macchia di sangue. Drammatico incidente stradale nella tarda serata di giovedì nei pressi della caserma della dell'Aeronautica Militare. Uno scooterista di 48 anni, di origine algerina ma cittadino italiano, ha perso la vita in uno scontro con un'auto. La vittima viaggiava in sella ad un "Malaguti Madison 125cc" e stava percorrendo l'arteria in direzione di via Ravegnana, quando, per cause in fase l'accertamento agli agenti del reparto Infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, si è scontrato con una "Alfa Giulietta" che, dalla direzione opposta, stava effettuando una svolta a sinistra per via Calamandrei. L'impatto è stato molto violento. Lo scooterista è finito contro il parabrezza per poi sbalzare e rovinare sull'asfalto.

L'allarme al 118 è giunto intorno alle 22. Subito si sono mobilitati gli operatori di "Romagna Soccorso" con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. I medici hanno rianimato a lungo il ferito, ma non c'è stato nulla da fare. L'uomo, che stava rincasando dopo una giornata di lavoro, lascia la moglie. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi di legge.