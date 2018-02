Incidente per una cisterna piena di gpl: pompieri costretti a travasare 180 quintali di gas

A causa del fondo reso sdrucciolevole dalla neve e dal gelo è finito fuori strada, costringendo i vigili del fuoco in un laborioso intervento di soccorso e messa in sicurezza. E' l'incidente che è avvenuto intorno alle 15.45 di lunedì e che ha visto come protagonista un camion cisterna di gpl con circa 180 quintali di gas come carico. Il mezzo è finito riverso in un fosso, per fortuna senza ferite per il conducente; l'episodio si è verificato in via Ausa, nelle campagne tra Selbagnone e Bertinoro.

Ma per rimuovere il mezzo in sicurezza si è reso necessario lo svuotamento controllato e lento della cisterna, con il travaso del gpl. Una procedura d'obbligo quando si parla di trasporto di merci pericolose. Pertanto i vigili del fuoco hanno dovuto cinturare la zona e provvedere alla complessa operazione, con una squadra specializzata sul posto.