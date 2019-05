Ubriaco si schianta contro due auto parcheggiate: perde la patente e ottiene una denuncia

Proseguono i controlli in tutto il territorio forlivese da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Forlì con specifici servizi a largo raggio. Nell’arco del servizio sono stati controllati complessivamente 173 veicoli, 180 persone ed elevate 25 contravvenzioni al codice della strada per violazioni varie quali l'omessa copertura assicurativa, l'omesso uso delle cinture di sicurezza, uso del telefonino durante la guida, dimenticanza dei documenti di guida. Sono state altresì eseguite 7 perquisizioni domiciliari a soggetti di interesse operativo e controllati 12 persone sottoposte agli arresti e alla detenzione domiciliare.

Nell'ambito di tali interventi i militari del Radiomobile, hanno denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool uno studente 26enne colombiano ma residente in Abruzzo. Il giovane nella nottata tra mercoledì e giovedì scorsi, è stato trovato alla guida della sua autovettura, una BMW, in evidente stato di ebbrezza alcoolica, dopo aver provocato un incidente stradale con due autovetture regolarmente parcheggiate in zona Ronco di Forlì. Lo studente colombiano, sottoposto all’accertamento etilometrico, risultava positivo con tasso alcolemico pari a 1,89 g/l. Pertanto, la patente di guida è stata ritirata facendo scattare la denuncia a piede libero.