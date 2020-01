Si schianta con la propria auto, resta incastrato tra le lamiere: grave una persona

Un uomo, del quale non si conoscono le generalità, si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena dopo essersi schiantato, probabilmente senza il coinvolgimento di altri veicoli, la sera di San Silvestro in via Ausa intorno alle 21. La Fiat Panda sulla quale viaggiava, di ritorno da una cena, è infatti uscita di strada schiantandosi nella piccola scarpata e 'rimbalzando' in mezzo alla sede stradale. Soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con ambulanza ed automedica è stato trasportato al Bufalini di Cesena in codice rosso. Per i rilievi di rito sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno coadiuvati i sanitari ad estrarre il ferito dalle lamiere contorte dell'auto.