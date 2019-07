Grave incidente con un camion, disagi e chiusure in tangenziale entrambe le direzioni

La Tangenziale Est di Forlì è stata chiusa in entrambe le direzioni, intorno alle 10,30 di venerdì mattina per permettere i soccorsi relativi ad un grave incidente che si è verificato nel tratto compreso tra gli svincoli di via Antonio Placucci e la rotonda di via Monda, nel tratto di San Martino in strada. Entrambe le corsie (in quel punto la strada è a carreggiata unica) sono state chiuse al traffico, per permettere l'azione delle ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e l'atterraggio dell'elicottero delle emergenze, giunto da Ravenna. Si segnalano feriti gravi nell'incidente. Il traffico viene deviato fuori dalla tangenziale, con ripercussioni per la viabilità su via Campo di Marte e via Campo degli Svizzeri

Ulteriori informazioni in seguito