Maxi tamponamento in tangenziale all'ora di punta: strada chiusa, traffico in tilt

Un incidente stradale che ha coinvolto diversi veicoli si è verificato sulla tangenziale di Forlì, direzione autostrada, tra le uscite di viale Roma e zona industriale (via Enrico Mattei). Si tratterebbe, dalle prime informazioni, di un tamponamento a catena tra ben sette veicoli., di cui 4 poi rimasti bloccati danneggiati sulla tangenziale, necessitanti di rimozione.

Il sinistro si è verificato nell'orario di punta mattutino, poco prima delle 8 di venerdì mattina, bloccando letteralmente la tangenziale ma anche la viabilità alternativa, quando il traffico si è riversato su viale Roma, via Campo di Marte e via Bertini. Tangenziale tuttora chiusa tra l'uscita di via Bernardi (Bussecchio) e via Mattei (zona industriale). Notevoli disagi quindi tra Ronco, zona stadio e via Bertini, per non parlare della via Emilia tra Forlì e Forlimpopoli, ma anche nella zona industriale fino a Villa Selva dove il traffico procede a rilento. Sul posto si sono portati i sanitari del 118, ma a quanto sembra non ci sarebbero feriti gravi. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale.

La situazione è resa maggiormente complicata da un altro incidente che, anche in questo caso, ha coinvolto più veicoli. Il sinistro si è verificato praticamente negli stessi minuti in zona Carpena, in via Decio Raggi, non molto distante dall'uscita di una tangenziale già "provata" dal punto di vista della viabilità.

Maggiori informazioni in seguito