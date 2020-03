Carambola tra più mezzi in Tangenziale: traffico temporaneamente bloccato verso la zona industriale

Incidente con traffico bloccato nel tardo pomeriggio di lunedì lungo la Tangenziale Est di Forlì. Il sinistro si è verificato poco prima delle 17.30 all'altezza dello svincolo di via Bertini, chilometro 6, direzione Cesena. Si tratta di un tamponamento che ha visto il coinvolgimento di tre mezzi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e l'auto col medico a bordo ed i Vigili del Fuoco. Fortunatamente le conseguenze fisiche per i coinvolti non sono gravi. Forti invece i disagi. La superstrada è stata chiusa dalle forze dell'ordine dallo svincolo di via Ravegnana, con incolonnamenti e veicoli fermi anche sotto il tunnel di via Bertini. La situazione si è sbloccata con lo spostamento dei veicoli incidentati dalla carreggiata.