Ancora uno schianto sulle nostre strade, questa volta è via Bidente il teatro dell'incidente

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di sabato al Ronco di Forlì, su via Bidente. La dinamica del sinistro al momento non è del tutto chiara, ma faranno luce i rilievi della Polizia Municipale. Da una prima sommaria ricostruzione dei fatti, ma è ancora tutto in fase di verifica, erano da poco passate le 10.30 quando un’auto, una Fiat 600 che procedeva in direzione Forlì provenendo da Meldola, pare che abbia tentato la svolta da via Bidente verso via Rio Sanguinario, poco prima del curvone dell’aeroporto Ridolfi. A quanto sembra la conducente dell’auto, una donna, non si sarebbe accorta però che alla sua destra, nella stessa direzione di marcia, era presente una motocicletta con a bordo due persone che non è riuscita ad evitare l’impatto.

I feriti, sbalzati dalla moto, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 giunti sul posto con due ambulanze e l’auto con il medico a bordo. Il più grave dei due feriti, un ragazzo, è stato trasportato all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena: l’altra persona, una ragazza, le cui condizioni non destano preoccupazione, è stata invece portata al Morgagni-Pierantoni di Forlì. Nessuno dei due comunque verserebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi di rito la Polizia Municipale di Forlì.