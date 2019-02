Ha la patente sospesa per alcol, beve e si mette comunque alla guida: e causa un incidente

Nonostante avesse la patente sospesa per guida in stato di ebbrezza alcolica, con il fatto avvenuto lo scorso ottobre, un 22enne della zona si è messo comunque alla guida della propria auto. Ed ha causato un incidente stradale, fortunatamente senza causare feriti gravi ma solo danni alle auto. Il fatto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Forlì, all'incrocio tra via del Cippo e via Cervese. Sul posto la Polizia Municipale che ha constatato come il sinistro sia dovuto ad una mancata precedenza.

A quanto sembra l'Opel Astra guidata dal ragazzo avrebbe colpito un'altra vettura che procedeva su via Cervese. Erano circa le 5.30 della mattina. Ma c'è di più: il giovane, recidivo, è risultato positivo all'alcol test con un tasso di 0.85 g/l che lo farà andare incontro a nuovi guai. Era stata sempre la Municipale a sospendergli la patente lo scorso ottobre, per analogo motivo.