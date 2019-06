Violento scontro tra un'auto e una moto: padre e figlio ruzzolano sull'asfalto

Incidente in mattinata in via Emilia Ponente a Cesena, che ha coinvolto un padre e figlio di Bertinoro. Erano circa le 12, un'Audi A4 con al volante un 36enne era impegnata in una manovra di svolta verso il distributore, in direzione Cesena. Dalla direzione opposta è sopraggiunta la moto con padre e figlio, rispettivamente di 52 e 15 anni, l'urto è stato inevitabile con i due in sella alla moto che sono violentemente ruzzolati a terra.

Immediato l'intervento del 118 con due ambulanze e l'auto medicalizzata. Il padre è stato trasportato con codice di massima gravità al Bufalini, nessuno dei coinvolti è però in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta per i rilievi del caso la Polizia municipale di Cesena.