Tira dritto col furgone dopo aver colpito una passante: la Polizia Municipale trova il responsabile dell'incidente

La Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese ha identificato il responsabile dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì in via Veclezio, a Vecchiazzano, dove una donna è rovinata a terra dopo esser stata colpita da uno specchietto di un furgone e col conducente che ha tirato dritto senza fermarsi per prestare soccorso. L'annuncio è stato dato attraverso sulla pagina Facebook della Polizia Locale. I fatti si sono consumati poco dopo le 17. La malcapitata stava camminando col fratello in un tratto buio, sul ciglio erboso della strada, correttamente in senso opposto a quello di marcia delle auto, quando è stata investita.

L'investitore non si è fermato, proseguendo nella marcia. Nel frattempo la ferita è stata soccorsa dal personale del 118, intervenuto sul posto con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Ha riportato fratture, ma non è in gravi condizioni. La Polizia Municipale è partita subito con le ricerche del veicolo fuggitivo, un furgone bianco che sul luogo dell'incidente ha perso lo specchietto laterale destro. Subito sono stati raccolti diversi indizi per idenificare il furgone-pirata, lanciando anche un appello via social attraverso la pagina Facebook. La posizione della persona individuata è al vaglio della magistratura.

