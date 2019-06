Investite su viale Roma: due giovani ferite, una portata con l'elicottero a Cesena in gravi condizioni

Due ragazze sono rimaste ferite in un grave incidente stradale che si è verificato intorno alle 18 di mercoledì a Forlì, in viale Roma, all'altezza del civico 205, a poca distanza dall'intersezione con via Don Pollini. Un'auto, una Fiat Punto che percorreva la via Emilia in direzione centro, ha investito due 16enni che stavano completando l'attraversamento sulle strisce pedonali. Molto violento l'impatto dell'auto col corpo delle due ragazze, tanto che la testa di una di loro ha sfondato il parabrezza della Punto sul lato del passeggero.

Sul posto si sono portate con celerità i soccorritori del 118, che hanno fatto giungere oltre alle ambulanze e all'auto medicalizzata, anche l'elisoccorso di Ravenna. L'elicottero delle emergenze ha caricato la ferita più grave per condurla all'ospedale Bufalini di Cesena, con un codice di massima gravità. Di media entità, invece, le ferite riportate dall'altra vittima dell'incidente, condotta all'ospedale di Forlì.

Sul posto, per individuare l'esatta dinamica dell'incidente e le responsabilità, si è portata la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni. Presenti anche i Carabinieri ed una Volante della Polizia di Stato per la gestione del traffico, a quell'ora di punta molto congestionato su viale Roma. La strada è stata chiusa e il traffico deviato su altri assi di scorrimento.