Incidenti in serie in autostrada, traffico in tilt in entrambe le direzioni e code chilometriche

A14 in tilt lunedì mattina per una serie di incidenti uno dietro l'altro. Tra Faenza e la diramazione per Ravenna il traffico è bloccato in entrambe le direzioni per un incidente tra più veicoli e una moto, avvenuto all'altezza del km 59 alle 9.10. Si sono formati otto chilometri di coda, in aumento tra Forlì e la diramazione per Ravenna. In coda all'incidente si sono verificati altri due incidenti, rispettivamente al km 61 e al km 65. Verso Ancona, oltre al traffico bloccato, si registrano incolonnamenti tra la diramazione per Ravenna e Faenza, con tempi di percorrenza tra Ravenna e Faenza di un'ora e due ore tra Faenza e Forlì, cosa che ha causato il riversamento del traffico sulla via Emilia dove sono presenti ulteriori incolonnamenti. Sul luogo dell'incidente sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanici e sanitari e i Vigili del Fuoco. Provenendo da Ancona è consigliabile uscire a Forlì.