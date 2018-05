Una frenata di quattro metri, poi l'impatto mortale. L'automobilista indagato per omicidio stradale

Una frenata di appena quattro metri. Non sufficiente per evitare l'auto che, dinanzi a se, gli ha ostruito la corsia. Bouamama Abderrahmane , algerino di 48 anni, residente da tempo a Forlì, avrebbe tentato una disperata manovra prima d'impattare contro l'Alfa Romeo Giulietta, trovando la morte. E' quanto emerge dai rilievi degli agenti del Reparto Infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che giovedì sera sono intervenuti in via Solombrini, teatro della sciagura stradale.

Non è stato invece possibile ravvisare la velocità del "Malaguti Madison 125" sul quale si trovava in sella la vittima. L'automobilista, che percorreva l'arteria da via Ravegnana e che si stava immettendo con una svolta a sinistra per via Calamandrei, è stato indagato a piede libero secondo l'articolo 589 Bis per "omicidio stradale", con conseguente ritiro della patente. Al test etilometrico è risultato negativo. E' stato comunque portato al pronto soccorso per gli esami tossicologici. Esami che saranno effettuati ai fini investigativi anche sulla vittima. I mezzi sono stati sequestrati per gli accertamenti del caso.

Il dramma si è consumato intorno alle 22. La vittima viaggiava in direzione di via Ravegnana, quando è impattato contro la vettura proveniente dalla direzione opposta e che stava effettuando una svolta a sinistra per via Calamandrei. Lo scontro è stato molto violento. Il 48enne è finito contro il parabrezza per poi sbalzare e rovinare sull'asfalto Subito si sono mobilitati gli operatori di "Romagna Soccorso" con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. I medici hanno rianimato a lungo il ferito, ma non c'è stato nulla da fare.