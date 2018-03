Dramma sui binari tra Forlì e Villa Selva: circolazione ferroviaria sospesa

Dramma mercoledì sera lungo il tratto forlivese della linea ferroviaria Bologna-Ancona. Una persona è stata investita intorno alle 21.15 da un treno in transito. A seguito dell'episodio, avvenuto in corrispondenza di via Borghetto Casello, tra Forlì e Villa Selva, la circolazione è stata sospesa dalle 21.15. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Presente anche l'autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito. Diversi convogli hanno accumulato ritardi di oltre 40 minuti come il Frecciabianca Milano-Ancona 8825 e il Regionale 2137 Piacenza-Ancona.