Investita e abbandonata in gravi condizioni, le telecamere per la caccia al pirata

Proseguono le indagini per cercare di risalire al 'pirata della strada' che sabato sera avrebbe investito una donna che procedeva in bicicletta lungo via Mellini, per poi darsi alla fuga senza fermarsi per prestare soccorso alla vittima, ritrovata poi da una coppia di passanti. Domenica, infatti, la Polizia municipale di Forlì ha acquisito le prime immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per cercare di risalire al veicolo che avrebbe investito la 45enne, originaria dell'est Europa, che si trova ancora ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena, dove non sarebbe ancora nelle condizioni di poter essere interrogata per cercare di ottenere informazioni. Sul posto non sarebbero stati presenti testimoni oculari del sinistro, ma alcune persone avrebbero sentito una botta, a conferma dell'avvenuto incidente. Lunedì, alla riapertura delle attività commerciali della zona, verranno acquisite altre immagini delle telecamere.