Investito mentre attraversa sulle strisce: paura sulla via Emilia

Altro spavento nella prima mattinata di giovedì lungo la Via Emilia, a Panighina, già teatro mercoledì di un rocambolesco schianto tra un'auto ed un furgone. Un uomo di nazionalità straniera è stato investito da un'auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, portando la bici a mano, da un'auto che procedeva in direzione Cesena. Il fatto è avvenuto poco dopo le 7.30. Immediatamente sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'automedicalizzata, che hanno provveduto a soccorrere il malcapitato. Fortunatamente non è in pericolo di vita: dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato col codice di media gravità all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Sul posto, per i rilievi di legge, hanno operato i Carabinieri.