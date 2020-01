L'escursione in mountain bike finisce con l'incidente: ciclista trasportato al Bufalini

Paura durante l'escursione in mountain bike. Un forlimpopolese di 54 anni è stato trasportato con l'elimedica all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena dopo una rovinosa caduta avvenuta a Casticciano, frazione di Bertinoro. L'allarme alla sala operativa del 118 è giunto intorno alle 10.30. A chiedere l'arrivo dei soccorsi sono stati i compagni del ferito. Sul posto è giunta anche l'elimedica per velocizzare le operazioni di soccorso. Il ferito non ha mai perso conoscenza, ma è stato comunque trasportato col codice di massima gravità al trauma center del nosocomio cesenate. La dinamica dell'incidente è al vaglio al personale della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.