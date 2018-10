Morta in bici trascinata nella rampa della tangenziale: era un volto noto del centro storico

Era un volto noto del centro storico, orefice da "Ororè" di corso Diaz, a pochi passi da piazza Saffi. La bicicletta da corsa era la sua grande passione e la praticava con il gruppo sportivo di 'Baldoni bike'. E proprio su questa ha trovato la morte in un terribile incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di sabato al Ronco. Cristina Malandri, 44 anni, ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi intorno alle 12.15 in viale Roma, all'altezza della rotonda dell'ingresso con la Tangenziale Est. Anche suo marito Stefano Colombo è un volto noto in città, in particolare nel mondo del basket locale.

La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che hanno proceduto ai rilievi di legge. L'esatta ricostruzione è stata oggetto di approfondite analisi, dal momento che la donna è stata colpita da due veicoli (in che sequenza è ancora da vedere): una "Volkswagen Golf" e un camion. Entrambi i mezzi stavano imboccando la Tangenziale in direzione dell'autostrada, mentre la ciclista percorreva la pista ciclopedonale dal Ronco verso Forlì, dotata in quel punto di barriere per il rallentamento. La ciclista è stata trascinata per diversi metri nella rampa di accesso alla tangenziale e parte dei pezzi della bicicletta sono giunti fino in fondo alla rampa.

Subito è stato chiesto l'intervento dei sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma per la donna non c'è stato nulla da fare, in quanto morta sul colpo. L'ingresso alla superstrada è stato temporaneamente interdetto al traffico per consentire i rilievi di legge. Una tragedia che ricorda quella di Matteo De Nittis, il forlivese di 62 anni morto all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena il 31 maggio del 2016 dopo esser stato investito alcuni giorni prima da un'auto all'imbocco della Tangenziale. L'incidente accadde nella corsia opposta.