Travolto da un'auto mentre si trova in bici: si spegne dopo 24 ore di agonia

Era rimasto gravemente ferito martedì mattina in un incidente stradale. Travolto da un'auto mentre si trovava in sella ad una bici elettrica. Quinto Saporetti, 90enne di Bastia, ma originario di Forlimpopoli, non ce l'ha fatta. E' morto giovedì mattina nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, dove era giunto con l'elimedica in condizioni disperate. Sarà la Polizia Municipale di Ravenna a chiarire la dinamica esatta della tragedia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo stava percorrendo via Petrosa con direzione di marcia Cervese-San Pietro, quando è stato tamponato e scaraventato a terra da una "Kia Carnival", sulla quale viaggiava una 55enne di Cervia residente a Bastia. A seguito dell'impatto il malcapitato è rovinato sull'asfalto, perdendo i sensi e venendo subito soccorso dal 118. L'anziano è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, dove è poi deceduto nella tarda mattinata di giovedì.