Tragico scontro con un'auto: muore studente 17enne dell'Istituto Aeronautico

E' un 17enne la vittima di un fine settimana tragico sulle strade della Romagna. Alessandro Mattioli frequentava la 3°C dell'Istituto Aeronautico Baracca di Forlì. La sua vita si è spezzata nella nottata tra sabato e domenica in un incidente verificatosi a Chiesuola di Russi, all'incrocio tra la Provinciale Prada e via Di Mezzo. Il giovane, che viveva a San Pietro in Vincoli, si trovava in sella ad una "Aprilia 125" e percorreva l'arteria principale in direzione Forlì, quando, per cause al vaglio ai Carabinieri della Compagnia di Ravenna, si è scontrato con una "Peugeot" condotta da una faentina di 42 anni, che proveniva da Ponte Vico e che doveva svoltare in direzione di Reda.

L'impatto è stato particolarmente violento, con il motociclista che è stato sbalzato nel fosso laterale e la moto che è volata in un fondo agricolo completamente distrutta. I sanitari del 118, giunti sul posto con un'ambulanza e auto medicalizzata, non hanno potuto fare nulla per strappare alla morte il 17enne. La vittima, oltre ai genitori, lascia un fratello maggiore. Era appassionato di calcio (giocava nella Juniores del San Pietro in Vincoli), di moto e del volo, che lo aveva portato a frequentare l'istituto forlivese.

Foto di Massimo Argnani