Cicloamatore si schianta contro un’auto in sosta: il suo cuore si spegne in ospedale

Si è spento nella serata di martedì all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena il ciclista schiantatosi poche ore prima contro un'auto in sosta lungo un tratto rettilineo di via Bidente, tra il Ronco e Carpena. La vittima è Gabriele Poletti, 57 anni, uno dei soci fondatori di "Wizard", l'azienda informatica con sede in via Bertini. Sposato, lascia un figlio. La dinamica della tragedia è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.

Il dramma si è consumato intorno alle 17.30. Poletti stava percorrendo l'arteria in direzione Meldola, quando si è schiantato contro una "Toyota Yaris" ferma sul ciglio della strada. La conducente, una cinquantenne forlivese, era fuori dall'abitacolo, mentre a bordo, seduto sul lato passeggero, vi era il padre. Sul posto si sono attivati i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, che hanno richiesto anche l'intervento dell'elimedica giunta da Ravenna.

L'elicottero giallo di soccorso è atterrato nella sede stradale, rendendo necessaria la chiusura della strada in entrambe le direzioni. Il paziente, dopo esser stato stabilizzato, è stato caricato a bordo del velivolo e trasportato, col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Nell'impatto contro l'auto ha riportato gravi traumi al volto e ad un braccio, perdendo molto sangue. In serata il decesso.