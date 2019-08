Non ce l'ha fatta l'anziano ciclista travolto da un'auto: morto dopo tre giorni di agonia

Non ce l'ha fatta. La morte è sopraggiunta tre giorni dopo l'impatto. E' morto il ciclista che era stato portato in condizioni critiche all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena per un incidente avvenuto mercoledì scorso. E' questo il bilancio definitivo di un brutto incidente stradale verificatosi a Forlimpopoli, in via Duca D'Aosta. Alquanto complessa la dinamica del sinistro, ricostruita dagli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. A perdere la vita è un anziano di 86 anni di Forlimpopoli.

Secondo quanto ricostruito stava sopraggiungendo una "Fiat Punto", condotta da una donna, che ha cercato di evitare la bici, non riuscendovi. Dopo aver colpito l'uomo (finito prima sul cofano e poi a terra), la "Punto", scartando a sua volta a sinistra , è finita frontalmente contro una "Peugeot 3008", a bordo della quale viaggiavano madre e figlia. A riportare la peggio è stato il ciclista. Immediata la richiesta d'intervento al 118, che ha operato con due ambulanze, l'auto col medico a bordo e l'elimedica.

L'elisoccorso è atterrato sul campo sportivo, caricando il ferito più grave che è stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini". Un tentativo di soccorso che, però, ha avuto esito infausto. L'86enne è infatti deceduto all'ospedale Bufalini di Cesena. Riporta la notizia la stampa in edicola stamattina.