Motociclista contro un parapetto sulla via del Muraglione, indagano i Carabinieri: si cerca una "Fiat"

Un centauro rovinato a terra, un'auto che si è allontanata senza prestare soccorso. E' al vaglio ai Carabinieri di Castrocaro la dinamica di un incidente stradale verificatosi sabato mattina, intorno alle 10.30, in località Casone lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola. Il motociclista forlivese, 41 anni, insieme ad un gruppo di amici, stava percorrendo in sella ad una "Aprilia RSV4 1000" l'arteria in direzione del Muraglione, quando è finito in corrispondenza di una curva contro il parapetto dopo il passaggio di un'auto, una "Fiat" scura, che proveniva dalla direzione opposta. E' da chiarire se ci sia stata o meno una collisione. Comunque la vettura procedeva a ridosso della linea che divide le corsie. Secondo alcune testimonianze, l'automobilista si sarebbe fermato non per soccorrere il malcapitato, ma per inveire contro il gruppo di biker. Quindi è tornato al volante e si è allontanato.

Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale di Forlì, dove martedì è stato operato. Dell'auto se ne sono perse le tracce. Nel frattempo continuano le indagini dei Carabinieri per risalire alla "Fiat", anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza dei comuni limitrofi. Dalle forze dell'ordine arriva un appello all'automobilista a presentarsi al comando di Castrocaro per fornire la propria versione dei fatti. Nei giorni scorsi è intervenuto anche il sindaco di Dovadola, Francesco Tassinari, rimarcando la necessità dell'istallazione di quattro rivelatori di velocità, due a Casone ed altrettanti nel centro del paese in viale Zauli. In passato aveva chiesto l'autorizzazione di installare un velox fisso, ma gli è stata negata.