Motociclista si schianta e resta incastrato sotto la macchina: portato con l'elicottero al Bufalini

Nello schianto violentissimo è finito sotto le ruote della macchina, incastrato sotto il muso dei veicolo. Per fortuna, però, rimanendo sempre vigile e col casco indosso. Per liberarlo i presenti hanno sollevato di peso l’auto, permettendo così ai soccorritori del 118 di effettuare le prime cure sul posto per poi consegnarlo all’elimedica che lo ha trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima urgenza, ma non in pericolo di vita. Ha del “miracolato” il motociclista di 50 anni protagonista venerdì pomeriggio intorno alle 17.15 di un incidente stradale in via Roma, a Meldola.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, una macchina, condotta da una giovane di 24 anni, residente a Civitella, era ferma su via Roma per poter effettuare la svolta nell’area di sosta del “Tigotà”. In attesa che non giungessero più macchine di fronte, si è formata una piccola coda dietro l’auto in svolta. Il motociclista, forlivese di 50 anni, a bordo di una Moto Guzzi, avrebbe effettuato un sorpasso della coda, andando a sbattere contro l’auto della 24enne che nel frattempo aveva preso a muoversi per completare la svolta. Dopo l’impatto il centauro è finito sotto l’auto nei pochi metri che ha continuato a proseguire in quegli istanti. Rimasto incastrato tra le ruote, per fortuna ha riportato ferite di non particolare gravità. Per sicurezza il ‘118’ ha allertato l’elicottero che ha portato il ferito al trauma center specializzato del Bufalini di Cesena.