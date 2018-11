Non c'è pace per l'incrocio tra via Erbosa e via Cervese: ennesimo incidente stradale

Ancora un incidente, questa volta avvenuto venerdì pomeriggio, nel tratto incriminato di Cervese all’intersezione con via Erbosa. A sollevare per l’ennesima questione è il Comitato di Pievequinta. “Il problema c'è e non si tratta di allarmismo” dicono dal comitato. “Con l'occasione vorrei replicare al Geometra Saccone della provincia che avrebbe sostenuto che stanno valutando l'ipotesi di messa in sicurezza dell'incrocio con il prossimo intervento previsto di adeguamento della Cervese e di essere in stretto contatto col Comitato di Quartiere”

“Purtroppo devo in primis esternare la mia più profonda amarezza sulla "nuova" tempistica che ho appreso solo dalla dichiarazione resa alla stampa e che ci trova contrari in quanto trattasi di intervento urgente più volte promesso e soprattutto con soldi già disponibili "risparmiati" dall'ultimo intervento, in secondo luogo non mi risulta che vi sia una così fitta comunicazione da parte della Provincia nei nostri confronti (visto che eravamo all'oscuro anche in merito a questo slittamento...) semmai è proprio il Comitato di Quartiere che spesso tenta di sollecitare e promuovere incontri in merito. Confidiamo in un incontro col nuovo Presidente della Provincia affinché dia un segnale concreto sbloccando i lavori” ha dichiarato il coordinatore del comitato, Alessandro Righi.