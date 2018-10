In moto contro un autobus sulla statale del Muraglione, grave un centauro

Un grave incidente stradale ha visto coinvolto un motociclista, rimasto gravemente ferito in uno schianto avvenuto sulla strada statale 67 del Muraglione. L’incidente si è verificato a Bocconi, frazione tra Portico e San Benedetto in Alpe, intorno alle 13.50 di sabato. L’impatto è stato tra una motocicletta Bmw Gs e un autobus. Un forlivese di 63 anni, nell'affrontare una curva, dai primi rilievi sembrerebbe abbia invaso la corsia opposta di marcia, andando a impattare frontalmente con un autobus di linea extraurbana e rimanendo ferito in modo grave. Il centauro è stato soccorso dall’elicottero del 118, intervenuto sul posto assieme al personale paramedico a bordo dell’ambulanza. Il ferito è stato quindi portato all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità. Sull'autobus erano presenti l'autista e un solo passeggero, entrambi illesi. Sul posto i carabinieri per i rilievi di quanto accaduto.