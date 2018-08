Schianto tra un'auto e una bici elettrica: anziano gravissimo al Bufalini

Dopo lo schianto contro la fiancata di un'auto è finito a terra, battendo la testa e perdendo molto sangue. E' stato quindi portato in condizioni gravissime all'ospedale Bufalini di Cesena un anziano di circa 70 anni vittima di un incidente stradale nel pomeriggio di venerdì a Forlì, nella rotatoria di intersezione tra via Cerchia e via Bernardi. L'incidente è avvenuto intorno alle 17 all'interno della rotatoria e l'esatta dinamica è al vaglio dei Carabinieri.

L'anziano viaggiava su una bicicletta elettrica, quando è entrato in collisione con una Renault Capture, guidata da un forlivese, che procedeva su via Cerchia da viale Roma verso l'aeroporto. L'urto è stato contro la fiancata del guidatore. Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, con l'ambulanza e l'auto medicalizzata. Presenti anche pattuglie di Polizia Stradale e Polizia Municipale per la gestione del traffico, in un punto particolarmente frequentato all'ora di punta, essendo sui tragitti di rientro a casa per chi esce dalla tangenziale a Bussecchio.