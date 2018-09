Ciclista attraversa e viene trascinata per alcuni metri da un'auto: ferita una trentenne

Tanta paura per un incidente stradale che ha coinvolto una ciclista che stava attraversando la strada nel piazzale di Porta Schiavonia, all'ingresso di via del Portonaccio. Il fatto è accaduto intorno alle 14,15 in uno degli snodi più trafficati della città. In quel punto, infatti, converge il traffico diretto in viale Italia, proveniente tanto dalla via Emilia quanto da viale Salinatore. Un “imbuto” a sua volta tagliato da strisce pedonali molto frequentate da pedoni e ciclisti. Una donna, circa trent'anni di origine tunisina, in sella ad una bicicletta stava attraversando via del Portonaccio, quando è stata travolta da un'auto, una Renault Twingo condotta da una 58enne forlivese, che appunto percorreva la strada a senso unico.

L'impatto è stato molto violento. La ciclista ha sfondato il parabrezza col suo corpo ed è stata trascinata alcuni metri dopo il punto d'impatto. La bicicletta era dotata di seggiolino per bambini. Si è quindi temuto nei primi minuti che anche un bimbo potesse essere rimasto coinvolto nell'incidente. Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, con l'ambulanza e l'auto medicalizzata. La donna investita è stata portata all'ospedale di Forlì con un codice di massima urgenza, ma per fortuna non in condizioni critiche. Sul posto anche la polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente.