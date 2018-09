Con lo scooter si schianta contro un camion: centauro gravissimo, portato al "Bufalini"

Un drammatico impatto con lo scooter contro un camion, uno scontro frontale in cui il conducente del motoveicolo è rimasto gravemente ferito. E' l'incidente che si è consumato intorno alle 16 di mercoledì sulla strada provinciale del passo delle Cento Forche, che da Rocca San Casciano porta nella valle del Rabbi. Non lontano dal passo, uno scooterista, 30 anni di Longiano, è finito contro il mezzo pesante. Nell'impatto il trentenne è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso dall'elicottero del 118, intervenuto sul posto assieme all'ambulanza. L'elimedica ha trasportato il ferito con un codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Illeso il conducente del mezzo pesante.

Sul posto si sono portate le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Meldola per i rilievi della dinamica. L'incidente è avvenuto in curva, in una strada stretta di collina dove, secondo le prime ipotesi, lo scooter si sarebbe "allargato" verso il lato opposto della strada. Saranno in ogni caso i rilievi più dettagliati dei militari ad individuare il quadro esatto dell'accaduto. Il camionista, sottoposto come di routine alla prova con l'etilometro, è risultato negativo. Secondo i primi riscontri medici, pur in un quadro di elevata gravità, il 30enne non verserebbe in pericolo di vita.