La gru caricata sul camion urta un cavalcavia e precipita sulla strada: tragedia sfiorata

Nel passare col camion sotto un cavalcavia ha urtato col carico trasportato, un escavatore caricato sul cassone, il manufatto in cemento. La gru escavatrice è così precipitata a terra e solo la fortuna ha voluto che dietro non ci fossero altri veicoli, altrimenti sarebbe stata una tragedia, con la carreggiata improvvisamente ingombrata dal carico caduto, che avrebbe perfino potuto schiacciare un veicolo leggero se questo si fosse trovato nelle vicinanze del camion. E' l'incidente che si è verificato poco dopo le 18,30 di mercoledì sulla statale 67, nel tratto compreso tra la sala giochi "Bul bul" e il ponte sul fiume Montone, a Castrocaro. E' qui, in corrispondenza di un dosso che si trova un cavalcavia che passa sopra la statale, il manufatto urtato dal mezzo in transito in direzione Forlì.

La statale è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per la rimozione del mezzo caduto. Inevitabili le ripercussioni al traffico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con l'autogru e otto uomini. Presenti anche la Polizia Stradale, per il presidio dell'area e ricostruzione della dinamica dell'incidente. Gli esperti in statica edilizia dei vigili del fuoco hanno anche controllato il cavalcavia urtato, per capire se ne è stata minata la stabilità.