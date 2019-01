Violento schianto tra due auto, una "atterra" ruote all'aria: due feriti

Un brutto schianto tra due auto che procedevano in sensi di marcia opposti si è concluso con un'utilitaria che "atterrata" capovolta con le ruote all'aria: è lo schianto che è avvenuto intorno alle 17,30 di mercoledì a Santa Maria Nuova, nella via principale, via Santa Croce, poco fuori il centro abitato. A entrare in collisione sono state una Lancia Y e un suv Land Rover Discovery. I due mezzi si sono urtati strisciando l'uno con l'altro.

Due i feriti soccorsi dal personale del 118, giunto sul posto con le ambulanze e l'auto medicalizzata: una giovane di 29 anni e un uomo di 60 anni. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni, che dovrà riccostruire dinamica e le eventuali responsabilità. Presenti anche i vigili del fuoco, intervenuti con una squadra per liberare i feriti dall'automezzo capovolto.