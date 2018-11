Schianto in sorpasso tra più veicoli nel tunnel: chiusa la tangenziale

Un incidente in galleria ha paralizzato la tangenziale di Forlì nel tratto tra via Bertini e via Ravegnana nel pomeriggio di lunedì. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.15 nel tunnel della carreggiata in direzione Faenza lungo la Tangenziale che prende il nome, in quel tratto, di viale del Tricolore. Lo schianto ha riguardato almeno tre veicoli che si sono urtati in una fase di sorpasso. Sul posto si sono precipitate le ambulanza del 118, con l'auto medicalizzata e due ambulanze. Il tunnel è stato chiuso per poter effettuare i soccorsi in sicurezza. Il traffico è stato deviato in superficie allo svincolo di via Bertini. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Ulteriori informazioni in seguito