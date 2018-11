Colpisce pedone e si dà alla fuga: si cerca un furgone senza specchietto

Ha investito una donna colpendola con uno specchietto mentre camminava col fratello a bordo strada, poi si è dato alla fuga. E' l'incidente che si è consumato lunedì pomeriggio a Vecchiazzano, in via Veclezio, pochi minuti dopo le 17. La donna camminava in un tratto buio, sul ciglio erboso della strada, correttamente in senso opposto a quello di marcia delle auto. La ferita è stata soccorsa dal personale del 118, intervenuto sul posto con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Ha riportato fratture, ma non in gravi condizioni.

Sul posto anche la Polizia Municipale di Forlì che, assieme ai rilievi, è partita subito con le ricerche del veicolo fuggitivo, un furgone bianco che sul luogo dell'incidente ha perso lo specchietto laterale destro. La Polizia Municipale ha diversi indizi per idenificare il furgone-pirata, ma nel frattempo ha lanciato un appello via sociale attraverso la pagina Facebook: "Abbiamo bisogno del vostro aiuto per trovare il responsabile. chi ha informazioni ci può chiamare al numero tel. 0543 712000".