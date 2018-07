Si schianta contro un'auto in sosta e "piroetta" sul viale: ferito un anziano

Si è ferito andandosi a schiantare contro un’auto in sosta. E’ l’incidente che si è verificato in viale Risorgimento domenica pomeriggio intorno alle 17.45. L’anziano, un uomo di 75 anni, ha fatto tutto da solo: procedendo lungo il viale in direzione di San Martino in strada al volante di una Citroen C2, ha colpito un’auto in sosta, una Audi A4. L’impatto è stati violento e ha causato una “piroetta” dell’auto condotta dall’anziano. Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, con l’auto medicalizzata e l’ambulanza con un con un codice di massima urgenza. Una volta stabilizzato sul posto è stato portato al vicino ospedale Morgagni-Pierantoni con un ferite di media gravità.