Paura in Tangenziale: auto si trasforma in una palla di fuoco

Tangenziale Nord-Est di Forlì chiusa nel tardo pomeriggio di venerdì per un incendio che ha completamente distrutto un'auto. Il fatto è avvenuto intorno alle 19 all'altezza dell'ingresso di via Ravegnana. L'automobilista ha accostato sulla destra poco dopo il tunnel, mettendosi in salvo. La vettura, una Fiat Punto, è andata completamente distrutta. A spegnere il rogo i Vigili del Fuoco. La superstrada è stata temporaneamente chiusa al traffico all'altezza del cimitero monumentale. Sul posto i Carabinieri e la Polizia Locale.

