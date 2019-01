Paurosa carambola al rientro dal veglione, feriti padre e i due figli minorenni

Stavano rientrando dal veglione di capodanno il padre, un 44enne, coi suoi due figli minorenni rimasti coinvolti in una paurosa carambola nella notte tra lunedì e martedì. L'incidente si è verificato verso le 2.45 all'ingresso del paese di San Colombano quando l'uomo, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso il controllo della vettura. Il mezzo è andato ad abbattere un segnale stradale per poi terminare la sua corsa contro gli alberi ch costeggiano la carreggiata. Tutti e tre i feriti sono stati trasportati al "Bufalini" di Cesena.