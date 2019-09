Travolta da un'auto in viale Salinatore: è ricoverata in prognosi riservata al Bufalini

E' stata trasportata d'urgenza al "Maurizio Bufalini" di Cesena dopo esser stata investita da un'auto. Una 43enne romena si trova ricoverata in prognosi riservata al nosocomio cesenate in seguito ai traumi riportati in un incidente stradale verificatosi nella prima serata di giovedì, intorno alle 20.50, in viale Salinatore, all'altezza del civico 63.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli agenti del Reparto Infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, un 29enne alla guida di una "Audi", che procedeva da viale dell'Appennino verso Porta Schiavonia, non è riuscito ad evitare l'impatto col pedone, che stava iniziando l'attraversamento lungo la sua corsia di marcia.

La donna è finita sul parabrezza della vettura, per poi rovinare sull'asfalto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. La ferita era cosciente, riuscendo anche a soffiare sull'etilometro per l'alcol-test (risultato negativo). Poi le sue condizioni si sono aggravate. Trasportata al "Bufalini", i medici si sono riservati la prognosi. Ma non sarebbe in pericolo di vita.

Anche l'automobilista è stato sottoposto come da prassi al test etilometrico, risultando negativo. Gli agenti della Polizia Locale hanno ascoltato anche la versione fornita da un automobilista in transito al momento del sinistro. Un elemento in più per chiarire la dinamica dei fatti.

