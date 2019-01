Travolto sulla Bidentina, continua la caccia della Polizia Municipale al "pirata" della strada

Per il momento l'appello a presentarsi al comando della Polizia Municipale è caduto nel vuoto. Continua la caccia all'automobilista che nella prima serata di sabato ha travolto a Galeata un cinquantenne, proseguendo nella sua marcia senza prestare soccorso. L'incidente si è verificato indicativamente poco dopo le 20 nel tratto di Bidentina che prende il nome di via Cimatti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, la vettura che ha travolto il malcapitato procedeva in direzione Forlì.

Il personale specializzato è al lavoro sugli elementi raccolti, auspicando anche nella collaborazione di eventuali testimoni. Ulteriori risposte potrebbero arrivare dalle telecamere di videosorveglianza installate lungo la Bidentina. Intanto il ferito si trova ricoverato all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Non sarebbe in pericolo di vita.