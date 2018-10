Investito mentre attraversa sulle strisce: paura in viale Risorgimento

Investito mentre stava attraversando sulle strisce. Paura nel tardo pomeriggio di martedì, poco prima delle 17, in viale Risorgimento, all'altezza della farmacia comunale. Ad investire il malcapitato una "Hyundai Atos", che percorreva l'arteria in direzione di San Martino in Strada. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Il pedone ha riportato la frattura di un arto inferiore. Dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Non è in pericolo di vita. Per chiarire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione stradale, con forti rallentamenti.