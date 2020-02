Paura in via Campo di Marte: travolto di notte mentre attraversa sulle strisce

Sul parabrezza sono ben visibili le crepe di un impatto che poteva avere conseguenze ben peggiori. Un settantunenne è stato trasportato col codice di media gravità all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano dopo esser stato travolto da un'utilitaria. L'incidente si è consumato intorno alla mezzanotte della nottata tra lunedì e martedì in via Campo di Marte, all'altezza del "Conad Stadium". Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dagli agenti del reparto Infortunistica della Polizia Locale, il conducente dell'auto, una "Fiat Panda", stava percorrendo l'arteria in direzione di viale Roma, quando ha colpito il malcapitato che stava attraversando la carreggiata sulle linee zebrate.

Il pedone è finito sul parabrezza, infragendo il lato conducente, per poi rovinare sull'asfalto. Sul posto i sanitari del 118 hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Dopo esser stato stabilizzato, il settantunenne è stato trasportato al locale nosocomio. Non è in pericolo di vita.