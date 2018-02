Travolto da un'auto mentre attraversa sulle strisce: grave un trentenne

Travolto da un'auto mentre stava attraversando sulle strisce. Un trentenne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sabato mattina, intorno alle 11, in viale dell'Appennino, a San Martino in Strada. La dinamica del sinistro è al vaglio dei Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'auto, una "Fiat Panda" condotta da un settantenne, stava procedendo in direzione centro, quando ha colpito il ragazzo che stava attraversando sulle linee zebrate provenendo dalla propria sinistra. Nell'urto il ragazzo è rovinato per terra, battendo il capo. L'allarme alla sala operativa del 118 è giunto intorno alle 11. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Il giovane, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.