Travolto sulle strisce in viale Roma: il ferito è in prognosi riservata al Bufalini

E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena il settantenne forlivese investito venerdì mattina da un suv in viale Roma, al Ronco. L'uomo stava attraversando sulle linee zebrate, quando è stato travolto da un'auto che procedeva in direzione Cesena. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, che hanno stabilizzato il paziente per poi trasportarlo al nosocomio malatestiano specializzato in traumi.

Per chiarire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. E' emerso inoltre che sia il pedone che l'automobilista avevano l'autocertificazione con la quale avevano giustificato i loro spostamenti.